التعليم : 18 أكتوبر انطلاق امتحانات الشهر لصفوف النقل .. والمديريات تعلن الجداول

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد انطلاق امتحانات الشهر لصفوف النقل من الأول الابتدائى حتى الثانى الثانوى، حيث تبدأ الاختبارات 18 أكتوبر الجارى حتى 22 من نفس الشهر، فيما أعلنت المديريات التعليمية والإدارات جداول الامتحانات وضوابط الامتحانات والتى تتمثل فى التالى:

الفئات المستهدفة: طلاب صفوف النقل من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي. مدة الامتحان: يُعقد الاختبار خلال جزء من اليوم الدراسي، بما يعادل حصة دراسية أو فترة دراسية وفق الإجراءات المعلنة. نطاق الأسئلة: تقتصر الأسئلة على أجزاء المنهج التي جرى تدريسها فعليًا للطلاب. - يعقد الامتحان خلال اليوم الدراسى بما لا يخل بالدراسة. - الهدف من امتحان الشهر قياس مستوى الطلاب فيما تم تدريسه منذ بدء العام الدراسي الجديد. - الامتحان يتم بواقع 3 نماذج من الأسئلة. - حظر تحصيل اى مبالغ من أولياء الأمور لطباعة الأسئلة وانما تقوم الإدارات التعليمية طباعتها.