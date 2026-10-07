1200 يورو شهريًا.. وزارة العمل تعلن 100 فرصة للعمالة الزراعية في إسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - أعلن وزير العمل حسن رداد، عن توفير 100 فرصة عمل جديدة للعمالة الزراعية الموسمية بدولة إسبانيا، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، وبما يلبي طلبات الجانب الإسباني ورغبة منظامات القطاع الزراعي هناك في استقدام كفاءات مصرية، ضمن استراتيجية الوزارة لفتح آفاق وجسور عمل جديدة بالخارج وضمان حقوق العمالة المصرية.

المزايا والرواتب:

• الراتب الشهري: تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 يورو شهريا، أي ما يعادل تقريبا من 64,200 جنيه.

• السكن: يتكفل صاحب العمل بتوفير سكن مناسب وملائم للعمال.

• الانتقال: تحمل كامل تكاليف تذاكر الطيران ذهابا وإيابا.

الشروط ومتطلبات القبول:

• السن: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

• اللغويات: لا يشترط إتقان أي لغة أجنبية، مما يمنح فرصة أكبر لجميع الراغبين في التقديم.

طريقة ومواعيد التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم يمتد لمدة 3 أيام فقط (بدءا من أمس الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 وحتى الخميس 8 أكتوبر 2026)، عبر التسجيل الإلكتروني ورفع السيرة الذاتية من خلال الرابط الرسمي: