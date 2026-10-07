الأرصاد تكشف توقعات الطقس وخرائط الأمطار الساعات القادمة.. العظمى بالقاهرة 30

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بكافة الأرجاء؛ حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أن الخرائط الجوية تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متتقطعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط الصعيد وجنوب سيناء والصحراء الغربية وحلايب وشلاتين، قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى القاهرة الكبرى، يرافقها نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س يعمل على تلطيف الأجواء.

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى و19 للصغرى بالقاهرة، و31/18 بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر، و28/19 بدمنهور، و29/19 بالمنصورة والزقازيق، و28/18 بطنطا وكفر الشيخ. وفي السواحل الشمالية تسجل الإسكندرية 28/19، ومطروح 26/18، والعلمين 27/18، وبورسعيد 28/22، ودمياط 26/20.

كما تسجل درجات الحرارة في مدن القناة وسيناء 30/19 بالإسماعيلية والسويس، و28/17 بالعريش، و32/25 بشرم الشيخ، و24/12 بكاترين. وفي مدن البحر الأحمر تسجل الغردقة 32/24، ومرسى علم 33/24، وشلاتين 34/25، وحلايب 31/25. أما في محافظات الصعيد، فتسجل الفيوم والمنيا وأسيوط 31/17، وسوهاج 32/19، والأقصر 36/21، وأسوان 37/23.