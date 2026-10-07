أفشة يفتتح أهداف الأهلى أمام بترول أسيوط فى الدقيقة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - أحرز محمد مجدى أفشة لاعب النادى الاهلى الهدف الأول في شباك بترول أسيوط في الدقيقة 2، في المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

جاء هدف أفشة بعد ضغط طاهر محمد طاهر على حارس أسيوط ليحصل أفشة على الكرة ويراوغ الحارس ويحرز الهدف الأول للأهلى فى الدقيقة الثانية.

وجاء تشكيل الأهلى ضد بترول أسيوط

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: توفيق محمد - ياسين مرعي - أشرف داري - أحمد عيد

خط الوسط: علي محمود - أحمد رضا - أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - سفيان بن جديدة

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وهادي رياض وأكرم توفيق وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وعمر سيد معوض وكريم فؤاد ومحمد رأفت ومحمد عبد الله.

تشكيل بترول أسيوط ضد الأهلى

حراسة المرمى: عبد العزيز زيزو

خد الدفاع: عبد الرحمن مدحت، زياد طارق، إبراهيم عباس، عبد الرحمن الخميسي

خط الوسط: حمزاوي، أحمد شكري، أحمد مجدي، أحمد يونس، محمد عيد

خط الهجوم: مصطفى صدفة

البدلاء: أمجد يوسف - محمود علاء - خالد عبد العال - أحمد جمال - عبد الرحمن کشکش كريم كامل - إسماعيل أشرف - فتحي جمال - محمود رشاد - أحمد خالد - أبو بكر فوزي