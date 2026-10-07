كوريا الجنوبية ترحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة سيول التاريخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 11:21 صباحاً -

رحبت جمهورية كوريا الجنوبية، رسمياً وشعبياً، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة سيول، والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ عشر سنوات.

وأعادت القيادة الكورية التأكيد على أهمية هذه الزيارة التي تمثل امتداداً للحوار البناء والصريح الذي جمع قائدي البلدين في القاهرة العام الماضي. وشددت التصريحات الرسمية على التطلع لأن تتضافر نجاحات "معجزة نهر الهان" في كوريا مع إنجازات "معجزة نهر النيل" في مصر، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتعزيز مسيرة التنمية والرخاء للشعبين الصديقين.

تأتي هذه القمة في إطار حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودفع العلاقات الثنائية نحو مستويات أرحب في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.