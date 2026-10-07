التعليم: ممنوع تحصيل أموال من أولياء الأمور لتصوير امتحانات أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 08:21 مساءً - شددت المديريات التعليمية على المدارس عدم تحصيل أى مبالغ مالية من أولياء الأمور لتصوير أسئلة امتحان شهر أكتوبر الجارى، مؤكدة على أن تصوير الأسئلة مسئولية الإدارات التعليمية.

تصوير أسئلة امتحانات شهر أكتوبر مسؤولية الإدارات التعليمية

وأكدت المديريات التعليمية، أن تصوير أسئلة امتحانات شهر أكتوبر مسؤولية الإدارات التعليمية، ولا يجوز تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية نظير تصوير أوراق الأسئلة أو توفيرها للطلاب.

وشددت التعليمات على ضرورة التزام المدارس بالتعليمات المنظمة لامتحانات الشهر، وعدم مطالبة الطلاب أو أولياء الأمور بأي مبالغ مالية تحت أي مسمى يتعلق بتوفير أو تصوير أسئلة الامتحان.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم امتحانات شهر أكتوبر، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومنع تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية.

وينطلق شهر أكتوبر الجارى بداية من 18 أكتوبر وحتى 22 من نفس الشهر حسب الجداول الامتحانية التى تم إعلانها من قبل الإدارات التعليمية والمديريات.