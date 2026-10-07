كأس شمال أفريقيا في خزينة اتحاد الكرة.. منتخب 2007 يرفع راية التحدي قبل أمم أفريقيا بغانا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 05:13 مساءً - سلّم منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة مديره الفني وائل رياض، كأس بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بغانا، إلى الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من خلال محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب، في خطوة تعكس تقدير الجهاز الفني واللاعبين للدور الذي قام به اتحاد الكرة خلال مشوار البطولة.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والأمين العام للاتحاد، إلى جانب شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، تقديرًا للدعم والمساندة التي حصل عليها المنتخب طوال منافسات البطولة، فضلًا عن حضور ومتابعة المسؤولين لمباريات الفريق وتشجيعه حتى التتويج باللقب.

وأكد وائل رياض أن الفوز ببطولة شمال أفريقيا يمثل محطة مهمة، لكنه لا يعد نهاية المشوار، مشددًا على أن المنتخب يمتلك طموحات أكبر خلال مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بغانا، وأن الهدف هو مواصلة العمل لتحقيق نتائج تليق بالكرة المصرية.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى عزام عن سعادته بتسلم كأس البطولة، متمنيًا التوفيق للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدًا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يضع ثقة كبيرة في منتخب الشباب وقدرته على الظهور بصورة قوية في بطولة الأمم الأفريقية.

وأشار عزام إلى أن اتحاد الكرة يمنح اهتمامًا خاصًا بمختلف المنتخبات الوطنية، بداية من منتخبات الشباب والناشئين مرورًا بالمنتخب الأولمبي، بهدف ضمان استمرارية الأجيال وإعداد عناصر قادرة على دعم المنتخب الأول مستقبلًا.

وكان منتخب مصر للشباب قد حسم لقب بطولة شمال أفريقيا بعد تصدره المنافسات برصيد 9 نقاط، متفوقًا على المنتخب المغربي الذي حل في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ليحجز المنتخب الوطني مقعده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بغانا.