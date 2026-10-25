رئيس الوزراء : إدارة المياه مسؤولية مشتركة ترتبط بكافة مجالات الاقتصاد والتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدورة الحالية هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه تعقد تحت عنوان المياه حافزا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة التاسع للمياه الذى يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: إدارة المياه مسؤولية مشتركة ترتبط بكافة مجالات الاقتصاد والتنمية.

يفتح أسبوع القاهرة التاسع للمياه ملف تنفيذ رؤية المياه الأفريقية 2063، من خلال جلسة مخصصة لمناقشة الانتقال من وضع الرؤية والسياسات إلى تنفيذ البرامج والمشروعات، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق قارة تتمتع بالأمن المائي والقدرة على مواجهة التحديات المناخية، مع ضمان إتاحة خدمات الصرف الصحي الآمن.

وتأتي الجلسة في وقت انتقل فيه التركيز على مستوى القارة الأفريقية إلى إعداد خطة التنفيذ الأولى للفترة من 2026 إلى 2033، بهدف تحويل الرؤية إلى أولويات وبرامج وأهداف وترتيبات تنفيذية واضحة.

وتستهدف هذه المرحلة تحديد المسارات العملية التي يمكن من خلالها ترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة.