فخامة الرئيس السيسي: مصر اختارت طريق التعاون والحوار عن وعي وثقة في عدالة قضيتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، إن مصر اختارت طريق التعاون والحوار عن وعي وثقة في عدالة قضيتها وقانونية موقفها، مؤكدا أن حماية مصالح شعبها مسؤولية لن تتهاون في الوفاء بها.

وأكد فخامة الرئيس أن وجود منابع النهر داخل أراضي دولة لا يمنحها حق التحكم المنفرد في مورد تتشارك فيه شعوب عدة، مشددا أن لكل دولة الحق في التنمية دون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي.

وأضاف فخامة الرئيس أن يد مصر ممدودة لأشقائها لتعاون يقوم على قواعد القانون الدولي والتشاور وحسن الجوار وعدم الإضرار.