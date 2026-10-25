حدث في نيجيريا .. مقتل 40 شخصا على الأقل بـهجوم مسلح على قرية شمال شرق البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - قُتل ما لا يقل عن 40 شخصا فى هجوم شنه مسلحون على قرية بولاية تارابا شمال شرق نيجيريا، فى أحدث الهجمات التى تشهدها مناطق شمال البلاد على يد جماعات إجرامية مسلحة.

وأفادت منظمة العفو الدولية، فى بيان نقلته وكالة رويترز، بأن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 40 قتيلا على الأقل، بعدما كانت الشرطة النيجيرية قد أعلنت فى وقت سابق مقتل 10 أشخاص، قبل العثور على مزيد من الجثث خلال عمليات البحث التى جرت السبت.