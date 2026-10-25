حدث في نيجيريا .. مقتل 40 شخصا على الأقل بـهجوم مسلح على قرية شمال شرق البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - قُتل ما لا يقل عن 40 شخصا فى هجوم شنه مسلحون على قرية بولاية تارابا شمال شرق نيجيريا، فى أحدث الهجمات التى تشهدها مناطق شمال البلاد على يد جماعات إجرامية مسلحة.
وأفادت منظمة العفو الدولية، فى بيان نقلته وكالة رويترز، بأن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 40 قتيلا على الأقل، بعدما كانت الشرطة النيجيرية قد أعلنت فى وقت سابق مقتل 10 أشخاص، قبل العثور على مزيد من الجثث خلال عمليات البحث التى جرت السبت.
وأوضحت الشرطة النيجيرية، فى بيان، أن مجموعة كبيرة من المسلحين شنت هجوما على قرية بينارى بولاية تارابا، مستخدمة إطلاق النار بكثافة خلال اقتحام القرية.
وأضافت الشرطة أن المهاجمين نهبوا مواد غذائية من المتاجر الموجودة بالقرية، بالتزامن مع الهجوم المسلح الذى أسفر عن سقوط عشرات القتلى.منظمة العفو الدولية تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا
وأكدت منظمة العفو الدولية أن عدد القتلى تجاوز الحصيلة الأولية التى أعلنتها السلطات الأمنية، مشيرة إلى العثور على جثث إضافية خلال السبت، ما رفع العدد الإجمالى للضحايا إلى 40 شخصا على الأقل.
وجاء إعلان المنظمة عقب بيان الشرطة الذى أكد وقوع الهجوم ومقتل 10 أشخاص فى الحصيلة الأولية.
ويأتى الهجوم فى ظل تصاعد الاعتداءات التى تنفذها عصابات إجرامية مدججة بالسلاح فى مناطق شمال نيجيريا، وتُعرف محليا باسم «قطاع الطرق».
وتشن هذه الجماعات هجمات متكررة على القرى، تشمل اقتحام التجمعات السكنية واختطاف السكان للمطالبة بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، إلى جانب سرقة الماشية، وسط تزايد الهجمات المسلحة التى تشهدها المنطقة.