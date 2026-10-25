فخامة الرئيس السيسى: نهر النيل لمصر شريان حياتها وجسر للتواصل بين الشعوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 11:34 صباحاً - قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إنه منذ فجر التاريخ قامت على ضفاف نهر النيل فى مصر واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية.. فكان نهر النيل أساس الاستقرار ومحرك التنمية والازدهار".

وأضاف فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه: "نهر النيل بالنسبة لمصر شريان حياتها وجسر للتواصل والتعاون بين الشعوب.. ومن مصر أرض النيل والحضارة أرحب بكم فى الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه".