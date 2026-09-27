الرئيس السيسى: نتطلع للتعاون مع أورنج فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 سبتمبر 2026 01:33 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كريستل هايدمان"، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "أورنج" العالمية، وذلك بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر شاكر المدير التنفيذي لأورنج للشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس هشام مهران الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك مع مجموعة "أورنج" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها المجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية.

وأشاد الرئيس بالنجاح الذي حققته المجموعة في مصر في مجالات خدمات الاتصالات، والتحول الرقمي، والمنصات الذكية، والتنمية المجتمعية، والتعليم الرقمي، مؤكداً تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية، في ظل ما توفره من فرص واعدة للنمو والتوسع، فضلاً عن المبادرات المتعددة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لإحداث نقلة نوعية في بناء وتنمية قدرات الشباب المصري وتمكينهم من توظيف التكنولوجيات الحديثة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسة التنفيذية لمجموعة "أورنج" العالمية أعربت، من جانبها، عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، مؤكدةً أن النجاحات التي حققتها المجموعة في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الدولة المختلفة تمثل نموذجاً ناجحاً يمكن الاستفادة منه وتكراره في دول أخرى بالمنطقة، لا سيما في القارة الأفريقية. كما أشادت "كريستل هايدمان" بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الشركات الناشئة في مختلف المحافظات، معربةً عن تقديرها للمبادرات والبرامج التي توفرها الدولة لتنمية مهارات الشباب، وتعزيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة "أورنج" في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطني، بما يتيح الاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتكامل الأنظمة. كما أكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة "أورنج" في مجال إعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل المستقبلي، من خلال توفير برامج وفرص تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، إلى جانب دعم حصولهم على شهادات مهنية معتمدة دولياً بالتعاون مع الشركاء العالميين في قطاع التكنولوجيا.

وذكر المتحدث الرسمي، أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسى، بتوسيع برامج بناء القدرات الرقمية للشباب المصري، أعلنت مجموعة "أورنج" تقديم منح تدريبية لنحو 200 ألف متدرب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تشمل الحصول على شهادات اعتماد دولية. كما خصصت المجموعة 25 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، والتزمت كذلك بدعم عدد من الجامعات المصرية بمعامل تكنولوجية حديثة، بما يتيح للطلاب مواكبة أحدث التطبيقات العملية واكتساب المهارات اللازمة للتميز في مجالات التكنولوجيا الرقمية المتطورة.