رئيس بشكتاش يبرر عدم التعاقد مع محمد صلاح بعد فشل انضمامه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 02:21 مساءً - كشف سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، كواليس جديدة بشأن فشل ناديه في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، موضحًا أن انضمام لاعب طرابزون سبور الحالي إلى الفريق كان سيؤثر على تحركات النادي في سوق الانتقالات، وعلى رأسها صفقة التعاقد مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش.

وكان محمد صلاح قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل رغبة النادي التركي في تدعيم صفوفه بصفقة هجومية قوية، قبل أن يحسم اللاعب مستقبله بالانتقال إلى طرابزون سبور.

رئيس بشكتاش يكشف تفاصيل مفاوضات محمد صلاح

وتحدث سردال أدالي عن المفاوضات التي جرت مع محمد صلاح، مشيرًا إلى أن النادي كان مطالبًا بالتعامل بحذر مع ملف التعاقدات، خاصة في ظل رغبته في إتمام صفقة دوشان فلاهوفيتش، الذي انضم إلى بشكتاش قادمًا من يوفنتوس.

وأوضح رئيس النادي التركي أن المفاوضات مع فلاهوفيتش لم تكن طويلة من الناحية الفعلية، لكن إدارة بشكتاش فضلت الانتظار وعدم التعجل في الإعلان عن الصفقة، قائلاً في تصريحات نقلتها شبكة «بي إن سبورتس»: «احتاج التعاقد مع فلاهوفيتش إلى أسبوع واحد فقط، لكننا انتظرنا لمدة 3 أشهر بهدوء ودون إثارة أي ضجة».

بشكتاش: انضمام محمد صلاح كان سيؤثر على صفقة فلاهوفيتش

وكشف رئيس بشكتاش أن انتقال محمد صلاح إلى الفريق كان سيغير حسابات النادي في سوق الانتقالات، مؤكدًا أن التعاقد مع النجم المصري كان سيحول دون إتمام صفقة فلاهوفيتش، مضيفاً، «لو كان محمد صلاح قد انضم إلى بشكتاش، لما تمكنا من التعاقد مع فلاهوفيتش، لأن محمد صلاح لم يكن ليتناسب مع النظام الذي نعمل به».

وتعكس تصريحات رئيس بشكتاش أن إدارة النادي كانت تضع حسابات فنية وتكتيكية محددة عند التحرك في سوق الانتقالات، وأن التعاقد مع صلاح لم يكن ليتوافق مع الخطة التي تم بناء الفريق عليها.

رئيس بشكتاش يحدد احتياجات الفريق

وفي سياق حديثه عن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، أشار سردال أدالي إلى أن بشكتاش لا يزال بحاجة إلى تدعيم صفوفه، وتحديدًا في منطقة وسط الملعب، قائلاً، «وأعتقد أننا بحاجة الآن إلى تدعيم خط الوسط بلاعب جديد».

وكان بشكتاش قد دخل سوق الانتقالات الصيفية الماضية بحثًا عن تدعيم صفوفه بعدد من العناصر، في الوقت الذي كان فيه اسم محمد صلاح ضمن أبرز الأسماء التي ارتبطت بالنادي، قبل أن يختار اللاعب الانتقال إلى طرابزون سبور.