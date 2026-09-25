مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا في قطاع الكهرباء لدعم مشروعات الإعمار والطاقة المتجددة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - وقّعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة، ودعم جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة الكهرباء في ليبيا.

وتستهدف مذكرة التفاهم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية في تطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها، بما يتناسب مع احتياجات التوسع العمراني ومشروعات الإعمار والتنمية التي تشهدها عدد من المدن الليبية.

كما يتضمن التعاون دعم مشروعات الطاقة المتجددة، والاستفادة من الحلول الحديثة في قطاع الطاقة، بما يسهم في توفير احتياجات المشروعات التنموية والعمرانية المتزايدة، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الكهرباء في ليبيا.

ويأتي هذا التعاون في إطار العلاقات المصرية الليبية، وحرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون الفني والتنفيذي، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية وقطاع الطاقة.