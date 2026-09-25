كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه عدد من الأشخاص بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 سبتمبر 2026 03:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه عدد من الأشخاص بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بالجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (3 أشخاص "إثنين منهم مصابين بأعيرة نارية والثالث بجرح قطعى" - مقيمين بدائرة المركز) ، وبسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم و(سائق– مقيم بذات المركز) لخلاف بينهم حول ملكية قطعة أرض زراعية حال تواجدهم أمام قطعة الأرض (محل النزاع) أطلق خلالها الأخير أعيرة نارية تجاههم من (بندقية آلية كانت بحوزته) مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها ولاذ بالهرب .

أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.