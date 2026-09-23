منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادا للقاء أنجولا بتصفيات أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:46 مساءً - يخوض منتخب مصر لكرة القدم اليوم الأربعاء، مرانه الرئيسي وقبل الأخير على استاد القاهرة الدولي، وذلك استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الأنجولي ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية موسم 2026/27.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المدير الفني حسام حسن، الذي انطلق معسكره الخميس الماضي، إلى وضع اللمسات النهائية على الخطة التكتيكية واستقرار التشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء، وسط تركيز تام من اللاعبين لتحقيق انطلاقة قوية في المشوار القاري ومواجهة كل من أنجولا وجنوب السودان في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة للنهائيات.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري على أرضية استاد القاهرة الدولي، وستقوم قناة أون سبورت بنقل اللقاء حصرياً ومجاناً للجمهور داخل مصر عبر البث الأرضي فقط، وفقاً لحقوق البث المتاحة للمباريات المقامة داخل البلاد.

وأعلن الجهاز الفني عن قائمة منتخب مصر الكاملة لمعسكر سبتمبر والمكونة من نخبة اللاعبين في مختلف المراكز، وتضم القائمة في حراسة المرمى كلاً من: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي، وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، عمر فتقد، أحمد فتوح، وكريم حافظ.

بينما شهد خط الوسط تواجد كل من: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، والنجم محمد صلاح. وفي خط الهجوم يتواجد الثنائي عمر مرموش وحمزة عبد الكريم لتدعيم الشق الهجومي للفراعنة في اللقاء المرتقب.