قرار جمهورى بتعيين الدكتور تامر عاطف مدكور رئيسا للهيئة العامة للتأمين الصحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 سبتمبر 2026 08:21 مساءً - أصدر رئيس جمهورية مصر العربية القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2026، بتعيين الدكتور تامر عاطف علي علي مدكور رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة عام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإنشاء الهيئات العامة، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.