ترامب يستقبل شي جين بينج في البيت الأبيض.. مباحثات حول التجارة والرسوم الجمركية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 سبتمبر 2026 07:25 مساءً -

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينج في البيت الأبيض، خلال زيارة دولة رسمية إلى العاصمة واشنطن تستمر ثلاثة أيام.

وشهدت الزيارة مراسم استقبال لافتة، حيث حرص ترامب على استقبال الرئيس الصيني شخصيا عند مدرج المطار، قبل توجه الزعيمين إلى البيت الأبيض لعقد مباحثات مغلقة.

وتتناول المباحثات عددا من الملفات المشتركة بين واشنطن وبكين، في مقدمتها التبادل التجاري والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التطورات الأمنية في منطقة شرق آسيا والشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع إعلان الطرفين التوصل إلى اتفاق يمتد لعدة أشهر بهدف تمديد الهدنة التجارية وتجنب تصعيد جديد في الرسوم والإجراءات الاقتصادية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين.