حسام حسن: مفيش لاعب ضامن مكانه في المنتخب ونجهز برنامج هيثم حسن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 سبتمبر 2026 09:29 مساءً - قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، إن إرساء قواعد جديدة داخل صفوف الفراعنة تُنهي الفوارق والمجاملات وترتكز على الأداء الفعلي والتمثيل الدولي.

ويلتقى منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، منافسه أنجولا، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027.

جاهزية وتحديات الاستدعاء

وكشف «العميد» عن حالة اللاعب هيثم حسن، موضحاً أن الجهاز الطبي يواصل محاولاته المكثفة لتجهيزه للحاق بالمباريات المقبلة بعد تعرضه للإصابة مؤخراً، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كافة الظروف الطارئة بمرونة عالية.

وتطرق المدير الفني للفراعنة إلى مقارنة قوام المنتخب المصري ببقية منتخبات القارة الإفريقية، قائلاً: «جميع المنتخبات الإفريقية حالياً تمتلك فريقين كاملين من اللاعبين المحترفين في أوروبا، بينما نحن نعتمد بشكل أساسي على اللاعب المحلي، ورغم ذلك، خضت منافسات كأس العالم بقائمة معظمها من الدوري المحلي، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز للكرة المصرية، مع وجود رغبة جادة لدينا في زيادة عدد المحترفين مستقبلاً».

تجديد الدماء ومعايير التمثيل الدولي

وأكد حسام حسن استمراره في استراتيجية ضخ عناصر شابة جديدة لرفع كفاءة المنتخب، موضحاً فلسفته في الاختيارات: «أعمل على تجديد دماء المنتخب بصفة مستمرة، وهناك لاعبون يمتلكون قدرات عالية في الدوري المحلي لكنهم لا يصلحون للنسق الدولي والعكس صحيح، وجهازنا الفني لديه النظرة والقدرة على فرز اللاعبين القادرين على تحمل مسؤوليّة التمثيل الدولي».

واختتم حسام حسن تصريحاته برسالة شديدة اللهجة حول انضباط المعسكر، مؤكداً أنه لا يوجد لاعب ضامن لمكانه في تشكيلة المنتخب كما كان يحدث سابقاً: «في المنتخب المصري حالياً لا يوجد لاعب يضمن تواجده بشكل دائم؛ في الفترات السابقة كان بعض اللاعبين يبلغون أسرهم بمواعيد المعسكرات قبل انطلاقها بـ 7 أو 8 أشهر لثقتهم في الاستدعاء، أما الآن فالمعيار الوحيد هو العطاء والتألق داخل الملعب».