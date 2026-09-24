مدبولي: لقاءات مكثفة مع قادة ومسؤولي دول العالم خلال مشاركة مصر في اجتماعات الأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 سبتمبر 2026 01:29 مساءً -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج المشاركة المصرية في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك تضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة ومسؤولي دول العالم إلى جانب اجتماعات وفعاليات رفيعة المستوى.

وأوضح مدبولي خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن الوفد المصري عقد لقاءات مع عدد من القيادات السياسية العربية من بينهم ولي عهد الكويت ورئيسا وزراء لبنان والعراق إلى جانب لقاءات أخرى مع مسؤولين وقادة عرب مشاركين في اجتماعات الجمعية العامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحركات المصرية في نيويورك لم تقتصر على الاجتماعات السياسية حيث شملت أيضا لقاءات مع رؤساء ومسؤولي شركات عالمية تستثمر وتعمل في مصر لبحث فرص التعاون والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأضاف أن المشاركة المصرية في اجتماعات الأمم المتحدة تتحرك عبر عدة مسارات تشمل الجلسات العامة رفيعة المستوى والجلسات المتخصصة إلى جانب اللقاءات الثنائية مع قادة الدول والمسؤولين الدوليين ورؤساء الشركات العالمية بما يتيح مناقشة القضايا الإقليمية والدولية وملفات التعاون المشترك بصورة أكثر تفصيلا.

وأكد مدبولي أن برنامج الزيارة يعكس اتساع نطاق المشاركة المصرية في أعمال الجمعية العامة وعدم اقتصارها على إلقاء الكلمات في الجلسات العامة بل يمتد إلى لقاءات مباشرة وفعاليات متعددة الأطراف تستهدف طرح المواقف المصرية وتعزيز التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.