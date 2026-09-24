وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندي تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي وخفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 سبتمبر 2026 09:29 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د. سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشئون الخارجية الهندي، يوم الخميس ٢٤ سبتمبر، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي أن الوزيرين أكّدا أهمية البناء على اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، على هامش أعمال قمة تجمع البريكس في نيودلهي، وما عكسه من حرص متبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، حيث أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي دشنت عام ٢٠٢٣، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأعرب الوزيران عن التطلع إلى انعقاد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية في القاهرة، فضلا عن الجولة الثامنة من اللجنة المشتركة، مؤكدين أهمية دورية انتظام انعقاد آليات التشاور بين البلدين، وتكثيف الزيارات رفيعة المستوى، وتعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، وفي إطار تجمع البريكس، بما يسهم في البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية وما أسهمت به في تعزيز مناخ الاستثمار، مشجعا الشركات الهندية على زيادة استثماراتها في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متناولاً فرص التعاون في مجال الربط والممرات التجارية الدولية، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متقدمة فضلا عن الدور المحوري الذي تضطلع به قناة السويس في حركة التجارة الدولية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية في ضوء التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد، وتجنب توسيع دائرة الصراع، وضمان حرية الملاحة، مشددا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.