وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 سبتمبر 2026 08:21 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم اتصالاً هاتفياً من السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي.

أعرب السيد عمار الحكيم عن تقديره خلال الاتصال للقاء لتشرفه مؤخراً بلقاء بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي استمع خلاله إلى رؤية سيادته الحكيمة بشأن سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة الحفاظ على أمن العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، والتأكيد على موقف مصر الثابت في دعم العراق وجهوده في تحقيق التنمية والازدهار.

وشهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى رؤية السيد عمار الحكيم لمستجدات المشهد العراقي والتطورات في المنطقة. وتم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وصون سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها.