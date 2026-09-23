ضبط عاطلًا بالإسكندرية لإدارته صفحة للترويج لبيع المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:41 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، عاطل «له معلومات جنائية» - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتبين عدم حيازته أي مواد مخدرة.

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء المواد المخدرة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.