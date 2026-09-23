ضبط مصنع زيوت سيارات «غير مرخص» بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:41 مساءً - استمرارًا لجهود مكافحة جرائم الغش التجاري، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مصنع «غير مرخص» لتعبئة زيوت السيارات، كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، وبحوزتهم (8000) لتر زيوت سيارات معبأة داخل خزانات، و(208) لتر زيت هيدروليك معبأة داخل جراكن، و(75) كيلوجرام مواد خام معبأة داخل شكائر، و(48) لتر زيوت سيارات مصنعة معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة، جميعها «مجهولة المصدر»، وخط إنتاج، و(1200) عبوة فارغة مدون عليها ذات العلامة التجارية المغشوشة والمقلدة «مستلزمات تعبئة»، تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.