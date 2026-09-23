مباحثات مصرية إسبانية لتعزيز التعاون في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:41 مساءً -

استقبل الدكتور المهندس ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء، الدكتور سيرجيو رومان كارانزا سفير إسبانيا لدى مصر، بمقر الوكالة، لبحث فرص تطوير التعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما يعزز فرص الاستفادة من التجارب والخبرات المتخصصة في قطاع الفضاء.

وأكد اللقاء حرص وكالة الفضاء المصرية على توسيع شبكة تعاونها مع المؤسسات والجهات الدولية العاملة في مجال الفضاء، وفتح آفاق جديدة لبناء شراكات فاعلة يمكن أن تسهم في دعم جهود التنمية وتطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي اللقاء في إطار توجه وكالة الفضاء المصرية نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يدعم تطوير منظومة تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية في مصر.