السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده لترامب.. تأكيد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 07:29 مساءً -

قدم السفير محمد حمدي الملا أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

ونقل السفير المصري إلى الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن اعتزازه بتولي مهامه الدبلوماسية في واشنطن وحرصه على مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من تطور في مختلف المجالات.

وأكد السفير محمد حمدي الملا أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

ومن جانبه طلب الرئيس دونالد ترامب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا اعتزازه بالعلاقة الشخصية التي تجمعهما وما انعكس عنها من تنسيق بين القاهرة وواشنطن، كما تمنى للسفير المصري التوفيق في مهام عمله الجديدة.

وشدد السفير المصري على حرص القاهرة على استمرار التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تستند إلى شراكة استراتيجية ممتدة تشمل مجالات متعددة، إلى جانب نمو التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

كما أكد أهمية الروابط الممتدة بين الشعبين المصري والأمريكي في عدد من المجالات، من بينها الثقافة والتعليم والمجالات المجتمعية، بما يعزز جسور التواصل والتعاون بين البلدين.

وتأتي مراسم تقديم أوراق الاعتماد في إطار بدء السفير محمد حمدي الملا مهامه الرسمية لدى الولايات المتحدة، وسط تأكيد متبادل على مواصلة تطوير العلاقات المصرية الأمريكية وتعزيز التنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك.