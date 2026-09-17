وزير الخارجية: مصر تحرص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع البرتغال على جميع الأصعدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 07:29 مساءً - أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حرص مصر الدائم على تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع البرتغال على جميع الاصعدة لاسيما السياسية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، في ختام مباحثاتهما بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ورحب الوزير عبدالعاطي، في مستهل المؤتمر الصحفي، بنظيره البرتغالي والوفد المرافق خلال زيارتهم الحالية إلى مصر والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية وما تشهده من تطور إيجابي خلال الفترة الأخيرة، وقال وزير الخارجية إن اللقاء اليوم يكتسب اهمية خاصة بمناسبة مرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. لافتاً إلى أن العلاقات بين القاهرة ولشبونة شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة شمل مختلف المحالات بما يعكس الارادة السياسية للبلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف أن المباحثات تناولت مجمل أوجه التعاون بين البلدين وسبل دفع الشراكة الاستراتيجية وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة في فبراير أو مارس القادمين بلشبونة، وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي أهمية انعقاد الدورة الثانية للجنة، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على تنظيم مجلس الأعمال المشترك على هامش أعمال اللجنة وكذا منتدى الأعمال لبحث واستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية إن المباحثات تناولت أيضًا التعاون في العديد من القطاعات من بينها البتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة الموارد المائية وتوطين التكنولوجيا والاستخدامات المدنية للذكاء الاصطناعي، كما تم مناقشة اهمية الاستفادة من الوجود المكثف لشركات البلدين في إفريقيا لتعزيز التعاون المشترك.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي أن المباحثات تناولت التعاون فى قطاع السياحة وجذب المزيد من السياح البرتغاليين إلى مصر لاسيما مع تنوع السياحة ليس فقط الثقافية ولكن البيئية فى منطقة الواحات وسيوة والصحراء الغربية والسياحة الشاطئية والسياحة الدينية خاصة بعد تطوير وتأهيل أكثر من 32 موقع لمسار العائلة المقدسة.

وقال وزير الخارجية "إن مصر تنظر إلى البرتغال باعتبارها شريكاً اوروبياً يتمتع بمكانة متميزة"، مهنئا البرتغال على انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن وذلك اعتباراً من الأول من يناير القادم، كما ستتولى رئاسة المجلس خلال الشهر نفسه.

وأوضح أن مصر دعمت البرتغال، التي تعد دولة صديقة وتتمتع بتقدير خاص فى مصر والعالم العربى وإفريقيا بفضل دبلوماسيتها، مؤكداً ان البرتغال ومصر تعملان كركيزتين للأمن والاستقرار فى القارة الاوروبية او افريقيا وكذا منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الدكتور عبدالعاطي عن التقدير للمواقف البرتغالية خاصة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والدعم الكامل لمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن المباحثات تركزت على التطورات والازمات والتحديات التى تواجه الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا، مسلطًا الضوء على تطابق وجهات النظر حول هذه الملفات.

وأكد أنه تم مناقشة القضية الفلسطينية وتم التوافق على الاهمية البالغة لتنفيذ خطة الرئيس الامريكي وادخال المساعدات الانسانية الى غزة وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من القطاع.. مشيرا إلى أن الطرف الاسرائيلي هو من يعرقل التنفيذ الكامل لخطة ترامب.

وأوضح وزير الخارجية أنه تم التوافق ايضاً على خطورة الأوضاع فى الضفة الغربية نتيجة لأعمال العنف والترهيب التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين العزل بغرض تهويد الضفة وتهجير سكانها.. مشيدًا بالبيان الصادر عن البرتغال وعدد من الدول الأوروبية بشأن حل الدولتين واتخاذ إجراءات لحظر دخول منتجات المستوطنات إلى هذه الدول.