الحبس لجودي عامين ومروان سنة في قضية دهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 08:21 مساءً -

قضت محكمة الطفل بالدقي بحبس المتهمة جودي لمدة عامين والمتهم مروان لمدة عام واحد في واقعة دهس الفتاة هدير المعروفة إعلاميا بـ«بائعة الشاي» أثناء وجودها في محيط عملها بمنطقة حدائق الأهرام.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات في الواقعة والاستماع إلى أقوال المصابة وشهود العيان إلى جانب فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من موقع الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة إخطارا بوقوع حادث تصادم في منطقة حدائق الأهرام أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أخرى أثناء وجودهما في محل عملهما داخل عربة لبيع الشاي.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها كما جرى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث للمساعدة في تحديد المسؤول عن وقوعه.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الفتاة المصابة وعدد من شهود العيان قبل أن تتوصل التحقيقات إلى أن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث وهو ما أيده المتهم الأول خلال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أيضا أن والد المتهم الأول سمح له باستخدام السيارة رغم علمه بعدم حصوله على رخصة قيادة وذلك وفقا لما ورد في أوراق القضية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في وفاة المجني عليها وإصابة أخرى إلى جانب إتلاف ممتلكات الغير وقيادة مركبة آلية دون ترخيص.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول ووالده اتهاما بتمكين المتهمة الثانية من قيادة السيارة دون ترخيص فيما وجهت إلى الأب اتهاما بتعريض طفل للخطر وفقا لما تضمنته أوراق القضية.

وبعد نظر القضية أصدرت محكمة الطفل بالدقي حكمها بحبس جودي عامين ومروان عاما على خلفية الواقعة.