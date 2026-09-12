مدبولي: نواصل تحسين جودة الخدمات للمواطنين بقرى «حياة كريمة»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 06:33 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات الأساسية.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته الموسعة، اليوم، بمحافظة كفر الشيخ، إنه حريص على متابعة تنفيذ الخدمات والمشروعات التي تستهدف المواطنين، والتأكد من انتظام العمل بها وتحقيق المستهدف منها.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرصه، خلال جولته، على متابعة مستوى الخدمات المقدمة في وحدة طب الأسرة بقرية الجزيرة الخضراء بمحافظة كفر الشيخ، والوقوف على سير العمل بها.

وأكد أهمية ضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لأهالي القرية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الرعاية الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

مدبولي: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع أعمال تطوير بحيرة البرلس

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أعمال تطوير بحيرة البرلس تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء أهمية البحيرة باعتبارها أحد الموارد الطبيعية والاقتصادية المهمة.

وأشار إلى حرص الدولة على تطوير البحيرة ورفع كفاءتها والحفاظ على مواردها، بما يدعم جهود التنمية في محافظة كفر الشيخ والاستفادة من مواردها الطبيعية والاقتصادية.