أخبار اليمن : "واتساب" يضيف ميزة جديدة

"واتساب" يضيف ميزة جديدة
يختبر تطبيق "واتساب" ميزة جديدة تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في المحادثات التي يريدون إبقاءها بعيدًا عن الأجهزة المرتبطة بحساباتهم.
وتعمل الشركة على تطوير خيار "Restricted Chat" لنظام أندرويد، بما يجعل بعض المحادثات متاحة من الهاتف الأساسي فقط.
وتأتي الميزة في إطار تطوير أدوات الخصوصية داخل التطبيق، وتمنح المستخدم إمكانية اختيار محادثات محددة لتقييد الوصول إليها، بحيث لا تظهر عند مزامنة الحساب مع أجهزة أخرى.
وبحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في أخبار وتحديثات واتساب، ظهرت الميزة الجديدة في إصدار تجريبي من التطبيق على أندرويد، لكنها لا تزال قيد التطوير ولم تُطرح رسميًا لجميع المستخدمين.
وعند تفعيل "Restricted Chat" على محادثة معينة، تظل هذه المحادثة متاحة على الهاتف المحمول الأساسي فقط، ولا تتم مزامنتها مع الأجهزة الأخرى المرتبطة بالحساب.
وبالتالي، لن تظهر المحادثة المقيدة على واتساب ويب أو على الهواتف الأخرى التي تم ربطها بالحساب، حتى في حال تمكن شخص آخر من ربط الحساب بجهاز إضافي.
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