«القومي لذوي الإعاقة» يبحث مع مركز الدوحة العالمي سبل التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 01:25 مساءً -
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفدًا من مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة هلا السعيد مدير المركز، لبحث سبل التعاون في مجال تمكين وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
استعرض الاجتماع جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاءت انعكاسًا لدعم واهتمام من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذا جهود مصر في إطلاق أول قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو القانون رقم (10) لسنة 2018، وأيضًا جهودها في توطين صناعة الأجهزة التعويضية والمعينات المتنوعة، بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة وشدتها.
كما استعرض الاجتماع اختصاصات المجلس، وجهوده خلال الفترة الحالية، مسلطًا الضوء على المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، ومبادرات التمكين الاقتصادي منها مبادرة "حرفتنا من تراثنا"، ومعارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ينظمها المجلس بهدف تسويق منتجاتهم في مختلف محافظات الجمهورية، كما استعرض الاجتماع جهود المجلس في رفع وعي مقدمي الخدمة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات المعنية المختلفة.
وكذلك مشاركة المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب بصفة دورية، وإطلاق المجلس لمشروع "مدرستي دامجة"، الذي يستهدف دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في مختلف المراحل التعليمية، فيما تناول الاجتماع جهود الدولة المصرية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة "2026 - 2030"، التي اعتمدت على النهج التشاركي.
كما تناول الاجتماع أيضًا إعداد المجلس لأول دليل للإرشاد الأسري، وخدمات الدعم النفسي، والتدخل السريع، وكذلك دوره في متابعة تطبيق كود الإتاحة في الجهات المختلفة، كما استعرض الاجتماع جهود مركز مكتب الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا جهود دولة قطر في تمكين ذوي الإعاقة، وتوفير كراسي متحركة بالمقاس لهم، وسبل دمجهم في كافة مناحي الحياة، كما شهد الاجتماع الاضطلاع على إصدارات المركز المختلفة الخاصة بقضايا الإعاقة.
كما تطرق الاجتماع لسبل وأوجه التعاون التي ستتم مستقبلًا في مجال دعم وتعزيز وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية.
وفي ختام الاجتماع قدمت الدكتورة هلا السعيد مدير مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، درعًا تذكاريًا للدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تقديرًا لجهودها في دعم قضايا الإعاقة، بالإضافة إلى مجموعة من إصدارات المركز من الكتب الخاصة بقضايا الإعاقة.
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية تعميق العلاقات وتعزيزها مع مراكز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الدول العربية، لتبادل الخبرات وتعزيز جهود الدول في إرساء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتكاتف معًا لدعم حقوق الفئات الأولى بالرعاية من ذوي الإعاقة، لافته أن المجلس يحرص على التعاون مع مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات معه.
أوضحت أن ثروة الذكاء الاصطناعي مكنت عددًا كبيرًا من دول العالم من إتاحة المعرفة بمختلف الوسائل للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أن الأمر يتطلب جهودًا واسعة من كافة المراكز العربية للاستفادة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المعرفة والتعلم، وتبادل الخبرات والثقافات العربية.
الجدير بالذكر أن الوفد تضمن أمنة السليطي سكرتير أول بالسفارة القطرية في مصر، والدكتورة هيام عزام، رئيس وحدة الإرشاد النفسي والأسري بجامعة عين شمس، والإعلامية الدكتورة شيرين الشافعي المستشارة الإعلامية لمبادرة "وعيها أمان" للبلوغ الآمن والوعي الجسدي للفتيات ذوات الإعاقة ، وأحمد مسعد عضو المكتب الفني لمركز الدوحة العالمي.