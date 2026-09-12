«القومي لذوي الإعاقة» يبحث مع مركز الدوحة العالمي سبل التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 01:25 مساءً -

استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفدًا من مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة هلا السعيد مدير المركز، لبحث سبل التعاون في مجال تمكين وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

استعرض الاجتماع جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاءت انعكاسًا لدعم واهتمام من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذا جهود مصر في إطلاق أول قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو القانون رقم (10) لسنة 2018، وأيضًا جهودها في توطين صناعة الأجهزة التعويضية والمعينات المتنوعة، بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة وشدتها.

كما استعرض الاجتماع اختصاصات المجلس، وجهوده خلال الفترة الحالية، مسلطًا الضوء على المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، ومبادرات التمكين الاقتصادي منها مبادرة "حرفتنا من تراثنا"، ومعارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ينظمها المجلس بهدف تسويق منتجاتهم في مختلف محافظات الجمهورية، كما استعرض الاجتماع جهود المجلس في رفع وعي مقدمي الخدمة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات المعنية المختلفة.

وكذلك مشاركة المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب بصفة دورية، وإطلاق المجلس لمشروع "مدرستي دامجة"، الذي يستهدف دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في مختلف المراحل التعليمية، فيما تناول الاجتماع جهود الدولة المصرية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة "2026 - 2030"، التي اعتمدت على النهج التشاركي.