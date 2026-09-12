انطلاق العام الدراسى الجديد.. والمدارس تشدد على الانضباط والحضور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - انطلق صباح اليوم السبت العام الدرىسى الجديد فى عدد من المحافظات وأيضا المدارس التابعة للكنيسة، حيث وجهت المدارس الطلاب بالانضباط والالتزام بالتعليمات والحضور، مشددة على أن الغياب فى صفوف النقل يؤثر على درجات الطالب، حيث إن هناك درجات مخصصة للحضور والسلوك، وفى حالة عدم تحقيق الطالب نسبة الحضور المقررة سيتم خصم الدرجات المخصصة للحضور.

درجات أعمال السنة بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسى الجديد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التقييم في الصفوف الابتدائية من الأول حتى السادس الابتدائى يعتمد على محاور" امتحان نهاية الفصل الدراسى بواقع 60 درجة ـ الواجب المنزلى ومخصص له 5 درجات ـ كراسة الحصة 5 درجات ـ التقييم الأسبوعى 10 درجات ـ الاختبار الشهرى 15 درجة ـ المواظبة والسلوك 5 درجات بإجمالى مجموع درجات 100 في كل مادة.

زيادة عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد من 174 إلى 183 يومًا

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد من 174 إلى 183 يومًا، مشددًا على أن القرارات التعليمية تستهدف مصلحة الطلاب وتحسين جودة تعلمهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم خلال الجلسة النقاشية حول تطوير التعليم، أن الحد الأدنى المشار إليه لأيام الدراسة وفق المعايير الدولية يبلغ نحو 180 يومًا، ولذلك عملت الوزارة على زيادة أيام التمدرس وإعادة الطلاب إلى المدارس مبكرًا.

مصلحة الطلاب أولوية

وأكد عبد اللطيف، أنه كان من السهل تأجيل الدراسة أسبوعًا بما قد يلقى ترحيبًا من البعض، لكن الوزارة تتخذ قراراتها انطلاقًا من مصلحة الطلاب وتعليمهم وليس بهدف تحقيق رضا مؤقت. وشدد على أن الهدف الأساسي هو زيادة استفادة الطالب من المدرسة وتحسين مستوى التعليم، وهو ما أكدته كذلك مناقشات الجلسة بشأن زيادة أيام الدراسة وجودة التعلم.