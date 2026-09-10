تسنيم: الحرس الثورى الإيرانى يستهدف زورقا بحريا أمريكيا فى مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 10:25 مساءً - أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الخميس، بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثورى الإيرانى استهدفت زورقا أمريكيا مسيرا من طراز "سيل درون إكسبلورر" فى منطقة مضيق هرمز.

وبحسب ما نقلته مصادر إيرانية، قالت بحرية الحرس الثورى، إن الزورق الأمريكى كان ينفذ مهمة في منطقة مضيق هرمز، قبل أن يتم استهدافه من قبل القوات البحرية الإيرانية.