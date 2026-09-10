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تسنيم: الحرس الثورى الإيرانى يستهدف زورقا بحريا أمريكيا فى مضيق هرمز

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تسنيم: الحرس الثورى الإيرانى يستهدف زورقا بحريا أمريكيا فى مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 10:25 مساءً - أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الخميس، بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثورى الإيرانى استهدفت زورقا أمريكيا مسيرا من طراز "سيل درون إكسبلورر" فى منطقة مضيق هرمز.

 

وبحسب ما نقلته مصادر إيرانية، قالت بحرية الحرس الثورى، إن الزورق الأمريكى كان ينفذ مهمة في منطقة مضيق هرمز، قبل أن يتم استهدافه من قبل القوات البحرية الإيرانية.

وأضافت الرواية الإيرانية، أن العملية جاءت في إطار ما تصفه طهران بفرض السيطرة والرقابة على التحركات العسكرية الأجنبية في المنطقة، مؤكدة أن قواتها البحرية تراقب أى تحرك تعتبره مشبوهًا داخل نطاق المضيق.

ويُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية حساسية فى العالم، نظرًا لأهميته بالنسبة لحركة ناقلات النفط والطاقة، كما يمثل نقطة استراتيجية في أى مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

 

أحمد زيدان

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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