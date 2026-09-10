الكبار يشعلون ليالي دوري الأبطال

الكبار يشعلون ليالي دوري الأبطالشهدت منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء، عدداً من النتائج المتوقعة، بعدما استعرض حامل اللقب، باريس سان جيرمان الفرنسي قوته الهجومية الضاربة، فيما خطف ليفربول انتصاراً صعباً أمام غريمه أتلتيكو مدريد الإسباني.

واستعرض باريس سان جيرمان، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، قوته الهجومية الضاربة، بعدما اكتسح فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 6-1، فيما خطف ليفربول انتصاراً صعبا للغاية أمام غريمه أتلتيكو مدريد 2-1.

ويدين سان جيرمان في بدايته القوية هذا الموسم، إلى نجمه عثمان ديمبيلي، الذي استطاع تسجيل هدفين في شباك حارس مرمى فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، فيما نصّب الإسباني فيران توريس نفسه رجلاً للمواجهة، بعدما تمكن من إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك"، في حين تمكن فابيان رويز من إضافة الهدف الثالث لبطل المسابقة القارية.

أما نادي أرسنال الإنجليزي وصيف النسخة الماضية، فعانى كثيراً أمام مُضيفه نابولي الإيطالي، لكن النجم النرويجي مارتن أوديغارد، نجح في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، بعدما وجه تسديدة قوية سكنت شباك حارس المرمى، الذي فشل بالتصدي لها في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني.

بدوره، خالف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي جميع التوقعات، بعدما نجح في حسم المباراة ضد غلطة سراي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، الأمر الذي يضع إدارة الفريق التركي تحت ضغط جماهيرها، التي تُطالب بضرورة تحقيق النتائج الجيدة في مرحلة الدوري، والعمل على التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة القارية.

من جهته، استهل نادي برشلونة مسيرته الأوروبية بفوز ثمين ومستحق على ضيفه فاينورد روتردام الهولندي بنتيجة 5-1، فيما قاد نجم منتخب البوسنة والهرسك، إيرميدين ديميروفيتش، فريقه شتوتغارت إلى تحقيق انتصار على فايكنغ النرويجي، بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" في اللقاء، الذي انتهى 3-1.