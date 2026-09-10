تعرف على ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي والمقاولون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 12:37 صباحاً - انفرد فريق بيراميدز بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة، متفوقًا على الزمالك والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 10 نقاط لكل منهما

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء

ترتيب الدوري المصري

بيراميدز ينفرد بصدارة الدوري بعد تعثر الأهلي

ووقع الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع المقاولون العرب بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، متساويًا مع الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما وصل رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وكان بيراميدز قد حقق فوزًا ثمينًا على الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، ليرفع الفريق السماوي رصيده إلى 12 نقطة ويستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة.