برشلونة يُمطر شباك فينوورد بخماسية

برشلونة يُمطر شباك فينوورد بخماسيةاستهل برشلونة مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بفوز ثمين ومستحق على ضيفه فينوورد روتردام الهولندي بنتيجة 5 - 1، يوم الأربعاء، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

سجل خماسية برشلونة كل من رافينا "هدفين" في الدقيقتين 3 و57، وكريم أديمي في الدقيقة 22، ولامين يامال 77، وغابرييل جيسوس 85، بنيما أحرز سيم شتين هدف فينورد الوحيد في الدقيقة 82.

وبذلك، حصل برشلونة، المتوج بخمسة ألقاب في المسابقة كان آخرها عام 2015، أول ثلاث نقاط في مسيرته بمرحلة الدوري، فيما بقي فينوورد، الفائز بالبطولة عام 1970 بلا رصيد من النقاط.

ويحل برشلونة ضيفاً على غلطة سراي التركي في الجولة المقبلة، في حين يلعب فينوورد مع ضيفه كومو الإيطالي.

وفي مباراة ثانية من الدور ذاته، تغلب شتوتغارت الألماني على فايكينغ النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجّل البوسني إرميدين ديميروفيتش ثلاثية الفريق الألماني في الدقائق 20 و26 و32، فيما أحرز هدف الفريق النرويجي زلاتكو تريبيتش في الدقيقة 22.