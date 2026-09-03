محافظ القاهرة يفتتح معرضين بالسلام.. مستلزمات مدرسية وسلع غذائية بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض السلع الغذائية ضمن مبادرة «مع أهالينا» بحي السلام أول. والتي ينظمها حزب حماة الوطن بالتعاون مع القطاع الخاص ومحافظة القاهرة بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن الأسر مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما افتتح محافظ القاهرة معرض «أهلا مدارس» بحي السلام أول والمقام بالتعاون بين محافظة القاهرة وحزب حماة الوطن وبمشاركة القطاع الخاص. ويستهدف المعرض توفير المستلزمات والأدوات المدرسية التي يحتاجها الطلاب استعدادا للعام الدراسي الجديد.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات محافظة القاهرة.

وتفقد الدكتور إبراهيم صابر أقسام معرض «أهلا مدارس» واطلع على المنتجات والمستلزمات المعروضة والاحتياجات الأساسية للطلاب. وشدد على ضرورة توفير هذه المنتجات بجودة مناسبة وأسعار مخفضة بما يساعد الأسر على تدبير احتياجات أبنائها الدراسية.

وأكد محافظ القاهرة أن إقامة المعارض والمنافذ يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. مشيرا إلى أهمية التوسع في هذه المنافذ بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بجودة مناسبة وأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وأشاد محافظ القاهرة بدور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الأجهزة التنفيذية وتوفير احتياجات المواطنين. مؤكدا أن التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص يمثل أحد محاور دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر على حرص محافظة القاهرة على دعم المبادرات التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية. خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة الطلب على السلع والمستلزمات مثل فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.