وصول السفيرة نبيلة مكرم ومحافظ سوهاج لتفقد قافلة "إيد واحدة" فى بناويط (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - وصل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى مقر قافلة «إيد واحدة» بقرية بناويط التابعة لمركز المراغة لمتابعة الخدمات المقدمة للأهالي والاطلاع على سير العمل.

وتزامن وصول المحافظ والسفيرة مع توافد أعداد من المواطنين للاستفادة من الخدمات التي توفرها القافلة. وشهدت الفعاليات مشاركة عدد كبير من المتطوعين التابعين للمؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة في تنظيم القافلة وتيسير حصول الأهالي على الخدمات المختلفة.

وتوفر قافلة «إيد واحدة» حزمة متنوعة من الخدمات لأهالي القرية تشمل الكشف الطبي وصرف الأدوية إلى جانب تقديم المساعدات العينية والدعم للأسر الأولى بالرعاية.

كما تتضمن القافلة عددا من الخدمات والأنشطة المجتمعية التي تستهدف الاستجابة لاحتياجات أهالي بناويط وتقديم الدعم للفئات المستحقة.

وتأتي هذه القافلة ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الأسر والفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.