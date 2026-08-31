الثلاثاء.. عقد اختبارات القدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بكليتي القرآن الكريم بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 02:37 مساءً - قررت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، عقد اختبارات القدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بكليتي: القرآن الكريم للبنين والبنات بالقاهرة، للعام الجامعي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م. يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام ٢٠٢٦م.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اختبارات القدرات للمتقدمين إلى الكليتين ستعقد في الفترة من الثلاثاء ١ سبتمبر ٢٠٢٦ حتى الخميس الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٦م.

وأضاف نائب شئون التعليم والطلاب، أن اختبارات البنين ستعقد بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، واختبارات البنات ستعقد في قاعة المؤتمرات بجوار بوابة مدخل فرع البنات.

وتحث الجامعة الطلاب والطالبات على الالتزام بالمواعيد المقررة وعدم تفويت الفرصة في تحقيق رغباتهم للالتحاق بالكليتين، سائلة الله - تعالى- للجميع التوفيق والسداد.