بالتعاون بين الأزهر الشريف والمركز الثقافي البريطاني.. انطلاق النسخة الأولى من برنامج ENABLE لتطوير مهارات معلمي اللغة الإنجليزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 02:37 مساءً -

انطلقت أمس الأحد، النسخة الأولى من برنامج ENABLE بقاعة مؤتمرات الأزهر، بالتعاون بين الأزهر الشريف والمركز الثقافي البريطاني، بهدف دعم التطوير المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية، وتعزيز قدراتهم على توظيف الممارسات التعليمية الحديثة بما يسهم في تحسين جودة التعليم ودعم تعلم الطلاب.

ويستهدف البرنامج تدريب أكثر من 150 معلمًا مدربًا من معلمي اللغة الإنجليزية، من خلال مجموعة من التدريبات المتخصصة التي تركز على أربعة موضوعات رئيسية، تم اختيارها بناءً على الاحتياجات المهنية الفعلية للمعلمين، وهي: دمج الذكاء الاصطناعي في عمليتي التعليم والتعلم، والتقييم من أجل التعلم (Assessment for Learning)، وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، إلى جانب الممارسات الشاملة وخلق بيئة صفية دامجة وداعمة للتعلم.

وقد تم تحديد أولويات التدريب من خلال أداة للتقييم الذاتي أُرسلت إلى المعلمين قبل بدء البرنامج، بهدف التعرف بصورة دقيقة على احتياجاتهم المهنية، وتحديد مجالات التطوير ذات الأولوية استنادًا إلى البيانات واحتياجات المشاركين الفعلية. ويعكس ذلك حرص البرنامج على تقديم تدريب يستجيب لواقع المعلمين ويدعم تطبيق ما يتم تعلمه داخل الفصول الدراسية.

وفي إطار الشراكة بين الأزهر الشريف والمركز الثقافي البريطاني، يتضمن برنامج ENABLE أيضًا مسارًا تدريبيًا جديدًا مخصصًا لـ30 موجهًا للغة الإنجليزية، يركز على تطوير مهارات القيادة والتوجيه، وتعزيز قدرة الموجهين على دعم التطوير المهني للمعلمين وقيادة جهود تحسين الممارسات التعليمية داخل المدارس.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الاهتمام المشترك بتطوير قدرات الكوادر التعليمية، وتعزيز فرص التعلم المهني المستمر، والاستفادة من الممارسات والخبرات التعليمية الحديثة بما يتناسب مع احتياجات المعلمين والمتعلمين.