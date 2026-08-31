موناكو يحسم القمة أمام مارسيليا

موناكو يحسم القمة أمام مارسيلياواصل فريق موناكو انطلاقته الجيدة في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثاني تواليا على ضيفه مارسيليا 2- صفر في ختام منافسات الجولة الثانية، مساء الأحد.

ويدين موناكو بالفضل في فوزه للاعبه الألماني باريس برونر الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 13، و53.

ورفع موناكو رصيده إلى 6 نقاط وانفرد بصدارة الترتيب العام للمسابقة وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه فرق باريس أف سي الثاني، وليل الثالث، وليون الرابع، ورين الخامس، وتروا السادس، ولكل منهم 4 نقاط.

في المقابل، مني مارسيليا بهزيمته الأولى بعدما افتتح الموسم بفوز كبير على ستراسبورج 4 - صفر، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط ويتراجع إلى المركز الثامن بفارق الأهداف عن لنس السابع، والذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

وأقيمت مباراتان في الجولة. في الأولى فاز فريق باريس إف سي فوزا كبيرا على ضيفه نيس 3- صفر، وفي الثانية تخطى رين بصعوبة عقبة ضيفه لومان 3- 2.