القوات المسلحة تنظم عدداً من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 02:37 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعى مع أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ، نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وقيادة المنطقة الغربية العسكرية لقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح ، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلى المجتمع المدنى بسيناء ومطروح .

تناولت اللقاءات مناقشة مطالب المواطنين فى مختلف المجالات ، فضلاً عن إستعراض أخر المستجدات وخطط التنمية الشاملة والتى تتم بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية .

وخلال اللقاءات نقل اللواء أ ح هشام فتحى شندى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

واللواء أح بشير أحمد عبدالفتاح قائد المنطقة الغربية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، كما أشادا بالتعاون المستمر مع الشيوخ والعواقل فى كافة المجالات لتحقيق حياة كريمة لأبناء سيناء ومطروح .

من جانبهم أعرب الشيوخ والعواقل عن تقديرهم للجهود المخلصة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم عملية التنمية الشاملة فى كافة أنحاء مصر ، مشيدين بما تقوم به القوات المسلحة من أدوار وطنية مخلصة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .