أخبار اليمن : الاحتلال يواصل تغيير أسماء شوارع القدس

الاحتلال يواصل تغيير أسماء شوارع القدسقالت محافظة القدس، إن طواقم تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ركبت لافتة تحمل تسمية "البوابة القديمة" بالتزامن مع إزالة لافتات تحمل اسم "باب العامود"، أحد أبرز أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، المرتبط تاريخيا وجغرافيا بالمدينة وهويتها العربية.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في مدينة القدس المحتلة، في إطار سياسة تستهدف طمس أسمائها العربية المتوارثة وفرض مسميات عبرية.

واعتبرت أن تغيير أسماء الشوارع والأبواب والمعالم التاريخية في القدس لا يمثل إجراءً إداريا عابرا، وإنما يأتي ضمن سياسة أوسع لإعادة صياغة المشهد الحضري والثقافي للمدينة، وفصل الأجيال المقبلة عن أسمائها العربية المتوارثة وتاريخها الممتد لقرون.

وأكدت المحافظة أن أسماء أبواب القدس وشوارعها ومعالمها تمثل جزءا أصيلا من الذاكرة الوطنية والتاريخية والثقافية للمدينة، وأن محاولة الاستبدال بها مسميات جديدة تشكل مساسا بهوية القدس وتراثها العربي والإسلامي والمسيحي.

وحذرت من استمرار هذه السياسات الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي للمدينة وفرض أمر واقع جديد، مؤكدة أن تغيير المسميات لن ينجح في محو تاريخ القدس أو طمس ذاكرتها الوطنية والحضارية.