الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين بحملات لإزالة الإشغالات وتحسين الخدمات بعدة مناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 03:37 مساءً - تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود الأحياء والمراكز والمدن في الاستجابة للشكاوى التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل معها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المواطنين.

ففي حي بولاق الدكرور، تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين من مدخل محطة كوبري فيصل، إلى جانب متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع ومزلقان ناهيا ومنطقة ومزلقان همفرس، وإزالة التعديات والإشغالات، فضلًا عن رفع مخلفات القمامة بمنطقة تقسيم عمرو بن العاص بشارع الملكة.

وفي حي الهرم، تم إيقاف أعمال بناء مخالفة ومصادرة ونش بعمارة رقم (400) بمنطقة (ح) بقطاع هضبة الأهرام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رفع مخلفات القمامة من محيط مدرسة الشهيد عبدالله أبو زايد الابتدائية بشارع أبو الهول.

وفي حي العمرانية، تم رفع مخلفات القمامة من نفق الطريق الدائري الرابط بين العمرانية والمنيب، إلى جانب رفع المخلفات بالشوارع الرئيسية، وترعة الزمر، وأسفل الطريق الدائري، ونقطة تجمع أرض أبو عبيدة خلف الوحدة الصحية.

وفي مركز ومدينة الحوامدية، تم رفع تراكمات القمامة من محيط مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية، لتحسين البيئة المحيطة بالمنشأة التعليمية.

وفي مركز ومدينة البدرشين، جرى تركيب عمود إنارة جديد بدلًا من العمود المتهالك والآيل للسقوط بجوار الإدارة الصحية والتأمين الصحي والجمعية الزراعية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما واصل مركز ومدينة أوسيم أعمال تحسين منظومة الإنارة، من خلال تركيب كشافات بطريق الحفرية، مع استمرار العمل على تركيب كشافات بطريق البراجيل – كومبرة عقب الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير.

وفي حي الدقي، تم تقليم شجرة شديدة الخطورة بشارع رفاعة، حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

كما نفذ حي العجوزة أعمال صيانة لماسورة مياه أمام مدخل جراج إمبابة، بما أسهم في إزالة أسباب الشكوى وتحسين مستوى الخدمات بالمنطقة.