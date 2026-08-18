وزيرة الإسكان تستعرض مقترحات تحالف عالمى لإدارة حى المال بالعاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 12:33 مساءً - عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع ممثلي مركز القاهرة المالي العالمي CIFC، لاستعراض المقترحات المقدمة لإدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، في مستهل الاجتماع، ألى الانتهاء من مختلف أعمال البناء بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الجديدة، لافتة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة في إدارة المناطق المالية والأعمال، حيث أن الوزارة حريصة على دراسة مختلف المقترحات المقدمة بشأن إدارة المنطقة، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة في التشغيل وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تتمتع بها العاصمة الجديدة، وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية.

وخلال الاجتماع، أشار ممثلو مركز القاهرة المالي العالمي CIFC، إلى اهتمامهم بالتعاون مع الحكومة المصرية في إدارة والترويج للمنطقة الخاصة بحي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، حيث تم تناول رؤية التحالف حول أهمية منطقة المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، وما تمثله من فرصة واعدة للاستثمار في مجال المال والأعمال أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار التنسيق مع مركز القاهرة المالي العالمي لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بما تم عرضه من مقترحات.