جامعة الأزهر تفتح التنسيق إلكترونيا السبت لطلاب السنوات السابقة والمعادلات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 09:37 مساءً - وافق الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات والراغبين في إعادة القيد، ابتداءً من السبت المقبل.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن التنسيق للعام الجامعي 2026 /2027م الخاص بالفئات الآتية: (السنوات السابقة - المعادلات - إعادة القيد للمصريين والوافدين - تخصص القراءات- طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية) سيفتح إلكترونيًّا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس الحالي 2026م وحتى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026م.