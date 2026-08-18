الذهب يواصل مكاسبه
ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مع تراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، بينما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات جديدة لمسار السياسة النقدية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4431.09 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4487.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 66.33 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1779.50 دولار، بينما استقر البلاديوم تقريبا عند 1332.50 دولار.
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