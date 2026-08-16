آرسنال يتوج بكأس الدرع الخيرية 3-0 ضد مانشستر سيتى بحضور مرموش.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 08:49 مساءً - تغلب فريق أرسنال ضد مان سيتي بنتيجة 3-0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ميلينيوم بمدينة كارديف الويلزية ببطولة كأس الدرع الخيرية التى تجمع بطل الدوري "أرسنال" وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي "مانشستر سيتي".

أرسنال يتوج بالدرع الخيرية

توج أرسنال بكأس الدرع الخيرية للمرة الـ18 فى تاريخه والأولى منذ 2023، ليعزز رصيده كثانى أكثر أندية إنجلترا تتويجا باللقب عبر التاريخ بعد مانشستر يونايتد صاحب الـ21 لقبًا.

أرسنال ضد مان سيتي

وجاء هدف تقدم أرسنال عن طريق المدافع الإيطالي كالافيروى بعد مرور 24 ثانية من بداية المباراة، ليوقع على أسرع هدف في تاريخ الدرع الخيرية، وأضاف الألمانى كاى هافيرتز الهدف الثانى فى الدقيقة 28، لينتهى الشوط الأول بتقدم المدفعجية 2-0.

وفى الشوط الثانى، واصل أرسنال تفوقه بعدما سجل مارتن أوديجارد الهدف الثالث فى الدقيقة 48.

وشارك عمر مرموش نجم منتخب مصر بديلا مع مانشستر سيتى، حيث شارك فى الدقيقة 53 بدلا من النرويجي إيرلينج هالاند الذى لم يشكل أى خطورة على مرمى المدفعجية قبل خروجه.

تشكيل آرسنال ضد مان سيتي

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: بين وايت، كريستيان موسكيرا، جابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري

خط الوسط الدفاعي: جيمارايش، مايلز لويس سكيلي

خط الوسط الهجومي: نوني مادويكي، مارتن أوديجارد، كريستوس تزوليس

خط الهجوم: هافيرتز

تشكيل مانشستر سيتي ضد آرسنال

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خاسنوف، دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، أندرسون

خط الوسط الهجومي: دوكو، فودين، سيمينيو.

خط الهجوم: هالاند

أهداف أرسنال ضد مان سيتي