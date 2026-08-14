الرئيس السيسى يؤكد لرئيس أوكرانيا استعداد مصر لتقديم الدعم لجهود تسوية الحرب الروسية الأوكرانية سياسيًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 10:29 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى بحث مع الرئيس الأوكراني سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا في مختلف المجالات، وبالأخص في القطاعات التجارية والاقتصادية، حيث اتفق الرئيسان في هذا الإطار على مواصلة العمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن استشراف فرص التعاون القائمة في عدد من القطاعات الواعدة، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والأوكراني.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تطرق أيضًا للمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشار الرئيس السيسى إلى الجهود المصرية المتواصلة الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي، مشددًا على أهمية تسوية التوتر الإقليمي الراهن عبر الوسائل السلمية حفاظًا على السلم والاستقرار بالمنطقة، داعياً لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد الراهن، أخذًا في الاعتبار آثاره السلبية على الأمن والاستقرار وعلى حركة التجارة الدولية. ومن جانبه، ثمن الرئيس الأوكراني الجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، مشيرًا إلى اتفاقه مع رؤية الرئيس السيسى حول ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهنين.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الأوكراني استعرض مستجدات الحرب الروسية – الأوكرانية، مثمناً حرص مصر على إنهاء الحرب. وفي هذا الإطار، جدد الرئيس السيسى موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية لهذه لأزمة، معربًا عن استعداد مصر لتقديم الدعم لجهود تسويتها سياسيًا في أقرب وقت.