الذهب يتجاوز 4376 دولاراً

الذهب يتجاوز 4376 دولاراًارتفعت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم، مدعومة ‌بانخفاض الدولار بعد أن رجحت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع ‌أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيبقي الشهر المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير.

وزاد الذهب في ‌المعاملات الفورية 0.6 بالمئة ليصل إلى 4376.02 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد انخفاضها بنحو 1.3 بالمئة في الجلسة الماضية بسبب جني المستثمرين للأرباح بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ الخامس من يونيو الماضي.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4433.90 دولار للأوقية، وسعر الفضة بواحد بالمئة لتسجل 65.08 دولار للأوقية، وسعر البلاتين بـ0.9 بالمئة إلى 1733.34 دولار، وسعر البلاديوم بحوالي 0.9 بالمئة إلى 1318.50 دولار.